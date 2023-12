Hockey Sarzana in pista a Monza per riprendere la corsa vincente

Sarzana (La Spezia) 8 dicembre 2023 - Sabato sera in Brianza per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Con un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite la formazione diretta dal tecnico Paolo De Rinaldis ha bisogno di una iniezione di fiducia per affrontare le prossime gare che chiuderanno il girone di andata oltre alla trasferta spagnola in Coppa. Insomma una stagione ancora tutta da disegnare e per questo occorre ripartire di slancio già a partire dalla gara di Monza contro una squadra che nonostante le buone individualità naviga nella parte bassa della classifica. Si gioca alle 20.45 al PalaBiassono arbitrano Franco Ferrari di Viareggio e Edoardo D'Alessandro entrambi di Viareggio. Il TeamServiceCar Monza arriva a questo incontro reduce da due sconfitte consecutive rimediate in casa contro il Valdagno e in trasferta contro il Follonica. In classifica occupa l’undicesimo posto con 8 punti conquistati, frutto di due vittorie, due pareggi e 6 sconfitte: con 41 reti segnate e 39 reti al passivo. I migliori marcatori sono l’argentino Tamborindegui con 12 gol all’attivo, seguito dalla coppia Bielsa e Zucchetti con 9 gol segnati.