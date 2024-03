Hockey Sarzana in cerca della final four di Coppa Europa

Sarzana (La Spezia) 14 marzo 2024 - C’è un vantaggio importante in valigia ma guai a sottovalutare il Monza. Si gioca venerdì sera la partita di ritorno dei quarti di finale di Ws Europe Cup e i rossoneri si presentano sulla pista brianzola con il risultato di 8 a 1 ottenuto al “Vecchio Mercato”. Decisamente una buona posizione di partenza per la formazione diretta da Paolo De Rinaldis reduce dal pareggio per 3 a 3 ottenuto sabato in casa contro il Forte dei Marmi capolista del campionato di serie A1. In Coppa i sarzanesi trovano una avversaria italiana che per altro affronteranno tra qualche giorno anche in campionato. Il margine di vantaggio è sicuramente confortante ma l’hockey è una disciplina davvero imprevedibile e le partite possono cambiare volto in pochi istanti. Di certo la concentrazione rossonera sarà altissima perchè l’obiettivo è quello di tornare a disputare la finale a quattro come già accaduto nel recente passato. Si gioca alle 20.45 al PalaRovagnati di Biassono arbitrano i portoghesi Silvia Coelho e Pedro Silva.