Hockey Sarzana in casa dei campioni d’Italia per difendere la vetta

Sarzana (La Spezia) 28 ottobre 2023 - La domenica pomeriggio è una giornata insolita per il campionato di serie A1 di hockey su pista. Sarà una supersfida dunque quella in programma alle 19 al “Pala Dante” tra i campioni d’Italia del Trissino e la capolista Hockey Sarzana Gamma Innovation. I sarzanesi infatti dopo tre partite sono a punteggio pieno con due punti di vantaggio sui veneti che ancora per questa stagione si candidano a fare il pieno di trofei. Intanto hanno già messo in bacheca la super Coppa Italiana bissando il successo dello scorso anno ottenuto proprio sui sarzanesi. Una trasferta durissima per la formazione diretta dal tecnico Paolo De Rinaldis che nella passata stagione ha affrontato ben 6 volte gli avversari veneti tra super Coppa Italiana, campionato e Chiampions League senza mai riuscire a fermarli. Una squadra competitiva che insieme a Forte dei Marmi lotterà per lo scudetto ma i sarzanesi sono un cliente difficile e questo avvio stagionale, tra preliminari di Champions League e campionato, lo ha confermato. Si gioca alle 18.