Hockey Sarzana Gamma Innovation: un successo che vale la vetta

Sarzana (La Spezia) 26 ottobre 2023 - L’Hockey Sarzana Gamma Innovation fa filotto. La terza vittoria consecutiva dei rossoneri nel campionato di serie A1 di hockey su pista vale il primato solitario in classifica. Il colpaccio è riuscito ai ragazzi diretti dal tecnico Paolo De Rinaldis grazie al successo per 5 a 3 ottenuto nell’anticipo contro il Grosseto disputato alla pista del “Vecchio Mercato”. Contro un avversario notoriamente difficile la risposta dei sarzanesi è stata convincente a conferma del percorso di crescita della squadra che dopo le vittorie contro Montebello e Sandrigo, alle quali vanno aggiunte le due nei preliminari di Champions League, ha conquistato anche qella contro i maremmani. Una partita comunque tiratissima che l’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha sempre condotto mettendola definitivamente al sicuro però soltanto dopo il quinto gol firmato da Domenico Illuzzi, al primo centro in questo avvio di campionato.