Hockey Sarzana Gamma Innovation tenta l’assalto al Sandrigo

Sarzana (La Spezia) 20 ottobre 2023 - Sabato sera di campionato al Vecchio Mercato. Dopo aver superato il primo preliminare per l’accesso alla Champions League disputato a Igualada in Spagna l’Hockey Sarzana Gamma Innovation si rituffa nell’impegno del campionato di serie A1 di hockey su pista giocando la sua seconda giornata (la terza in calendario) avendo saltato la trasferta di Lodi sia per l’impegno in Coppa dopo l’esordio vincente sempre in casa contro il Montebello. I rossoneri attendono l’arrivo del Sandrigo che nella passata stagione concesse soltanto un punto alla formazione sarzanese che tornerà a disporre del portiere Simone Corona mentre sarà ancora assente per scontare il secondo turno di squalifica Francesco De Rinaldis. Si gioca alle 20.45 al palazzetto di piazza Terzi arbitrano Carmazzi e Nucifero di Viareggio. Le altre partite in programma nel sabato sera sono: Giovinazzo-Bassano; Monza-Amatori Wasken Lodi; Follonica-Trissino; Valdagno-Grosseto.