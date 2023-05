Hockey Sarzana Gamma Innovation protagonista alle finali di Sandrigo

Sarzana (La Spezia) 26 maggio 2023 - Sarà un sabato decisivo per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation impegnato nelle finali nazionali della categoria under 11 di hockey su pista a Sandrigo. Dopo due vittorie e un pareggio i piccoli rossoneri allenati da Jeronimo Garcia si giocano il passaggio alle finali per il titolo tricolore contro la Rotellisitca Camaiore. Nelle prime gare la squadra sarzanese ha stravinto al debutto con il punteggio di 9 a 1 contro la Rotellistica Scandianese, superando poi 3 a 2 i padroni di casa del Sandrigo Hockey per poi pareggiare 0 a 0 con l’Azzurra Novara. La formazione sarzanese è presente alla finale nazionale con Lagomarsini, Bologna, Beggi, Lucci, Bissola, Boccardi, Michelucci, Battistini. Sono adati a segno un pò tutti i giocatori a disposizione del tecnico argentino e giocatore della prima squadra rossonera che ha appena concluso il campionato di serie A1. I ragazzini della categoria under 11 hanno iniziato la serie di finali nazionali che nelle prossime settimane vedranno impegnate anche altre formazioni del settore giovanile del club presieduto da Maurizio Corona.