Hockey Sarzana ferma la corsa della capolista Forte dei Marmi

Sarzana (La Spezia) 9 marzo 2024 - Sembrava tutto in salita, in particolare quando il primo tempo si è concluso con la terza rete del Forte dei Marmi che dopo aver tremato al vantaggio dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation aveva rimesso la barra dritta portandosi avanti 3 a 1. Ma i sarzanesi nella ripresa hanno tirato fuori artigli e carattere mettendo il freno alla capolista del campionato di serie A1 ottenendo un meritatissimo pareggio 3 a 3. Una bellissima sfida che lascia in testa i versiliesi mentre i sarzanesi cedono la quarta posizione al Follonica ma possono davvero dirsi soddisfatti non soltanto del risultato ma della prestazione di gioco e carattere. Gli altri risultati del sabato sera: Sandrigo-Trissino 2-8, Breganze-Valdagno 8-3, Monza-Follonica 3-6, Amatori Lodi-Grosseto 4-5. Classifica: Forte dei Marmi punti 60, Trissino 59, Follonica 50, Hockey Sarzana 47, Grosseto 40, Amatori Lodi 39, Valdagno 35, Sandrigo 28, Bassano 27, Montebello 24, Monza 20, Breganze 16, Giovinazzo 12.