Hockey Sarzana emoziona e lotta ma in semifinale passa il Lodi

Sarzana (La Spezia) 1 maggio 2024 - Dopo una gara emozionante e combattuta Amatori Wasken Lodi passa in semifinale ma l’Hockey Sarzana Gamma Innovation merita l’onore delle armi e l’applauso sincero degli sportivi. I lodigiani hanno vinto gara 3 dei quarti di finale dei play off scudetto del campionato di serie A1 aggiudicandosi la sfida decisiva al Vecchio Mercato. Un confronto disputato mercoledì 1 maggio ma in programma martedì sera. All’appuntamento fissato il Lodi non si è presentato a causa della rottura del pullman in autostrada e la gara è stata rimandata di 24 ore. La partita è stata bellissima e dopo il 3 a 0 ospite Sarzana si è risvegliata per poi scivolare nuovamente sul 5 a 1. Nel finale emozionante è uscito il cuore rossonero che ha portato al clamoroso 4-5. Nell’ultimo minuto i sarzanesi hanno rinunciato al portiere per un giocatore di movimento incassando il sesto gol. Amatori Lodi passa e affronta il Forte dei Marmi mentre nell’altra semifinale si affrontano Trissino e Follonica.