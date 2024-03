Hockey Sarzana butta via la partita e mette a rischio il terzo posto

Sarzana (La Spezia) 2 marzo 2024 - Beffa e amarezza. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation lascia a Follonica tre punti e mette adesso a rischio il terzo posto in classifica del campionato di serie A1. In vantaggio 2 a 0 nei minuti iniziali e poi bravi a chiudere le prima frazione di gioco 3 a 1 nella ripresa i maremmani hanno spinto con intensità correndo qualche anche rischio nelle ripartenze ma ribaltando la scena andando a vincere nel finale un confronto importantissimo in chiave play off. Adesso le due avversarie sono appaiate al terzo posto ma chiaramente il Follonica avendo vinto entrambi i confronti si trova in vantaggio. Gli altri risultati del sabato sera: Giovinazzo-Breganze 3-3, Valdagno-Monza 3-1, Grosseto-Montebello 3-3. Si giocano domenica pomeriggio: Forte dei Marmi-Sandrigo, Trissino-Amatori Lodi. Ha ossservato il turno di riposo il Bassano. Classifica: Forte dei Marmi punti 56, Trissino 53, Hockey Sarzana Gamma Innovation e Follonica 47, Amatori Lodi 39, Grosseto 37, Valdagno 35, Sandrigo 28, Bassano 27, Montebello 24, Monza 20, Breganze 13, Giovinazzo 12.