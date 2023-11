Hockey Sarzana beffato a pochi secondi dalla sirena finale

Sarzana (La Spezia) 23 novembre 2023 - Come sabato scorso a Lodi anche a Sandrigo nel turno infrasettimanale del campionato di serie A1 l’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha sprecato una ghiotta occasione per accelerare in classifica. Nella ripresa i rossoneri erano avanti 2 a 0 sui veneti che sono poi riusciti a pareggiare 2 a 2. Negli ultimi secondi è accaduto di tutto: prima il vantaggio dei sarzanesi e poi l’incredibile pareggio dei padroni di casa a 15 secondi dalla conclusione della partita. In classifica Forte dei Marmi e Trissino inizano già a prendere il largo dalle inseguitrici. Gli altri risultati dell’ottava giornata: Sandrigo-Amatori Wasken Lodi 1-2, Trissino-Montebello 2-0, Bassano-Breganze 3-1, Giovinazzo-Monza 4-10, Grosseto-Vercelli 3-3, Forte dei Marmi-Follonica 4-2. Classifica: Forte dei Marmi 21 punti, Trissino 20, Follonica, Amatori Wasken Lodi 16, Hockey Sarzana Gamma Innovation, Grosseto 16, Valdagno 11, Sandrigo 10, Bassano, Montebello 9, Monza 8, Vercelli 4, Breganze 3, Giovinazzo 0