Hockey Sarzana batte Montecchio e prosegue la corsa in alta classifica

Sarzna (La Spezia) 12 marzo 2023 - Sei reti reti e l’Hockey Sarzana Gamma Innovation riparte di slancio. Dopo la bruciante sconfitta di domenica corsa contro l’ultima in classifica e la grande fatica di giovedì contro il Porto in Champions League i rossoneri hanno superato l’ostacolo Montecchio Precalcino. Tutto facile fino al 3 a 0 poi i veneti che schierano gli ex Cardella e Cinquini, si sono riportati pericolosamente sotto arrivando fino al 3 a 2. I ragazzi di Paolo De Rinaldis hanno quindi interrotto la ricreazione e si sono rimessi a giocare chiudendo il confronto 6 a 2. Sabato sera per i sarzanesi è in programma la trasferta a Monza e poi ci sarà la sfida di Champions contro Trissino. Gli altri risultati: Cgc Viareggio-Monza 4-1, Sandrigo-Forte dei Marmi 2-3, Vercelli-Trissino 3-7. Mercoledì si giocano Bassano-Montebello e Follonica-Valdagno. Classifica: Trissino punti 56, Amatori Lodi 45, Hockey Sarzana 43, Follonica 41, Grosseto, Forte dei Marmi 39, Bassano, Vercelli 35, Valdagno 28, Monza 25, Sandrigo 20, Cgc Viareggio 18, Montecchio 12, Montebello 11.