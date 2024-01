Hockey Sarzana all’assalto del Trissino campione d’Italia

Sarzana (La Spezia) 27 gennaio 2024 - Un confronto tra grandi. I campioni d’Italia in carica del Trissino arrivano al “Vecchio Mercato” nel turno di domenica pomeriggio del campionato di serie A1 e troveranno la rivelazione del torneo Hockey Sarzana Gamma Innovation saldamente al terzo posto in classifica. I rossoneri diretti dal tecnico Paolo De Rinaldis sono reduci da sei risultati utili nel torneo, cinque vittorie e un pareggio oltre a aver conquistato i quarti di finale di Ws Europa Cup superando nel doppio confronto gli spagnoli dell’Alcoy. Si gioca domenica pomeriggio alle 18 arbitrano Simone Brambilla di Agrate Brianza e Massimo Nucifero di Viareggio, ausiliario Matteo Righetti di Sarzana. Nella scorsa stagione le due formazioni si sono incontrate ben 6 volte tra sfide di campionato, Super Coppa italiana e Champion’s League e i veneti hanno sempre avuto la meglio dei sarzanesi che adesso puntano al riscatto contro la corazzata che insieme al Forte dei Marmi sta dominando la stagione di serie A1. Tra i rossoneri assente Sergio Festa per infortunio.