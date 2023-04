Hockey Sarzana alla sfida decisiva sulla pista di Grosseto

Sarzana (La Spezia) 28 Aprile 2023 - La serata della verità. Soltanto la vittoria potrà consentire al’Hockey Sarzana Gamma Innovation di proseguire la corsa nei play off del campionato di serie A1 di hockey. Serve la vittoria sulla pista del Grosseto per ribaltare la sconfitta di mercoledì sera al Vecchio Mercato che ha decisamente complicato i piani dei rossoneri. I rossoneri sono stati battuti 5 a 2 dai maremmani ma le occasioni, i pali e gli errori, hanno pesato gravemente nell’economia del risultato e anche una decisione arbitrale su un fallo non visto che avrebbe potuto costare il cartellino rosso al giocatore toscano. La sfida di questa sera alle 20.45 sulla pista “Mario Parri” è diretta da Matteo Galoppi di Follonica e Louis Hyde di Breganze ausiliario Lorenzoni di Follonica. Le altre partite della serata dei quarti di finale sono Forte dei Marmi-Follonica, Amatori Wasken Lodi-Vercelli. Si è giocata in serata la gara di ritorno tra Trissino e Valdagno che ha visto la formazione i mister Alessandro Bertolucci vincere 3 a 0.