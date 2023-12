Hockey Sarzana a Vercelli per chiudere alla grande il girone di andata

Sarzana (La Spezia) 19 dicembre 2023 - Ultima fatica del 2023 per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Dopo il sabato sera in Spagna i rossoneri disputano a Vercelli la gara del campionato di serie A1 che chiude il girone di andata. La formazione diretta dal tecnico Paolo De Rinaldis ha già ottenuto la qualificazione alla final eight di Coppa Italia anche se nel turno di mercoledì sera un risultato positivo e una combinazione favorevole del confronto tra Amatori Wasken Lodi e Valdagno consentirebbe ai sarzanesi di salire al quarto posto e giocare così in casa il primo turno dei quarti di finale di Coppa Italia che non si disputeranno tra gennaio e febbraio. Qualificate, oltre all’Hockey Sarzana Gamma Innovation, anche Forte dei Marmi, Trissino, Follonica, Grosseto, Amatori Lodi, Valdagno. Rimangono in tre per un posto, l'ultimo rimasto, conteso tra Montebello, Sandrigo e Bassano. La sfida tra Vercelli e Sarzana si gioca alle 20.45 a porte chiuse per l’indisponibilità del palazzetto piemontere. Arbitrano Alessandro Eccelsi di Novara e Luca Molli di Viareggio. Le altre partite del mercoledì sera tutte con inizio alle 20.45 sono: Breganze-Monza; Sandrigo-Giovinazzo; Forte dei Marmi-Grosseto; Amatori Lodi-Valdagno; Montebello-Follonica; Bassano-Trissino. In classifica Trissino e Forte dei Marmi 30 punti; Follonica 25; Amatori Lodi 23; Hockey Sarzana e Grosseto 22; Valdagno 21; Montebello 15; Sandrigo 14; Bassano 13; Monza 8; Vercelli e Breganze 6; Giovinazzo 4.