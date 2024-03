Hockey Sarzana a Follonica per difendere il terzo posto in classifica

Sarzana (La Spezia) 1 marzo 2024 - La corsa è al terzo posto per disputare con un piccolo vantaggio la partenza nei play off scudetto. Hockey Sarzana Gamma Innovation e Follonica sono già comunque certe di partecipare alla fase finale avendo già i numeri per chiudere la stagione regolare tra le prime sei della classifica del campionato della massima serie. Il sabato sera a Follonica dunque sarà caldissimo proprio perchè i maremmani dovranno sfruttare l’occasione per recuperare il terreno che li divide dal terzo posto attualmente nelle mani dei sarzanesi. Due squadre che si presentano al confronto in grande condizione, forti di una serie di risultati utili consecutivi. Si gioca alle 20.45 al “PalaArmeni” i Follonica arbitrano Alfonso Rago di Giovinazzo e Cristiano Parolin di Bassano del Grappa, ausiliario Alberto Fabris di Thiene. Le altre partite del sabato sera: Giovinazzo-Breganze; Valdagno-Monza; Grosseto-Montebello; Forte dei Marmi-Sandrigo; Trissino-Amatori Lodi. Riposa Bassano.