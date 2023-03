Hochey Sarzana in pista a Monza per mettere al sicuro i play off

La squadra sarzanese

Sarzana (La Spezia) 17 marzo 2023 - Trasferta a Monza per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation che ha perso un gradino del podio. Ha infatti giocato e vinto il Follonica contro il Valdagno e i maremmani si sono portati in terza posizione con 44 punti scavalcando i sarzanesi a quota 43. Ma queste ultima giornate del campionato di serie A1 saranno decisive per conquistare i play off senza passare per i turni preliminari. Dopo il sabato sera ospiti al PalaRovagnati di Biassono del Team Service Monza che deve ottenere punti per evitare i playout la squadra diretta da Paolo De Rinaldis dovrà affrontare ancora Forte dei Marmi e la capolista Trissino all’ultima giornata. La compagine monzese all’andata ha pareggiato al “”Vecchio Mercato”. Tra i sarzanesi sarà assente Mattia Rispogliati quindi è stato convocato il giovane Mirko Tognacca che è un ex cresciuto nella formazione lombarda. Si gioca alle 20.45 arbitrano Luca Molli di Viareggio e Marcello Di Domenico di Correggio. Le altre partite del sabato sera sono: Valdagno-Vercelli; Forte dei Marmi-Cgc Viareggio. Giovedì prossimo intanto grande sfida al palazzetto di piazza Terzi. Torna la Champions League e i rossoneri attendono l’arrivo della lanciatissima Trissino.