Grosseto passa al Vecchio Mercato contro l’Hockey Sarzana

Sarzana (La Spezia) 26 Aprile 2023 - Inizia davvero male l’avventura dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation nei play off per assegnare lo scudetto del campionato di serie A1 di hockey su pista. L’esordio dei quarti di finale comunque sono stati all’insegna delle sorprese considerata la clamorosa sconfitta della corazzata Trissino battuta 6 a 3 dal Valdagno. I sarzanesi invece hanno perso 5 a 2 la gara casalinga disputata al “Vecchio Mercato” contro il Grosseto. Un risultato che complica terribilmente la corsa dei rossoneri costretti adesso a vincere sabato sera il match di ritorno in Maremma e comunque imporsi anche nella eventuale terza partita da giocare sempre in trasferta. Nelle altre partite dei quarti di finale oltre al successo del Valdagno contro Trissino, la squadra campione d’Italia e neo vincitrice della Coppa Italiache aveva chiuso in vetta dominando la stagione, vittoria ai supplementari del Follonica sul Forte dei Marmi con il punteggio di 2 a 1 mentre l’Amatori Wasken Lodi si è imposto 3 a 1 a Vercelli. Nella sfida per il 9-10 posto vittoria del Monza sul Bassano per 3 a 1.