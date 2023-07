Grande attesa per lo spettacolo Shadows, la discesa all’inferno di un angelo

Sarzana (La Spezia) 25 luglio 2023 - Venerdì sera alla Fortezza Firmafede nel centro storico di Sarzana si incontrano due grandi nomi del jazz assieme ad uno dei più importanti attori teatrali della scena contemporanea: la tromba di Fabrizio Bosso e il pianoforte di Joan Olivier Mazzarriello si uniscono alla voce e alla grande presenza scenica di Massimo Popolizio, nello spettacolo “Shadows” omaggio a Chet Baker. Lo spettacolo racconta attraverso le parole del diario del grande trombettista americano, il passaggio unico su questa terra di un romantico jazzista alato morto il 13 maggio 1988 Chet Baker cadendo da una finestra del Prins Hendrik Hotel di Amsterdam. Quello che lo precede è come una folle corsa tra musica, eroina, cool jazz, dagli anni Cinquanta agli Ottanta, dentro e fuori dal carcere, di amore in amore, da una parte all’altra dell’Atlantico, fino in Italia. Lo spettacolo di venerdì alla Fortezza Firmafede ha inizio alle 21.30.