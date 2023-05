Grande attesa nello spezzino per il passaggio del Giro d’Italia

Sarzana (La Spezia) 12 maggio 2023 - Passa il Giro d’Italia e sulle strade della Provincia spezzina ci sarà da attendere in coda per i blocchi del traffico che verranno imposti per garantire la massima sicurezza alla manifestazione sportiva. Grande occasione per gli appassionati della più importante corsa ciclistica quella che arriva mercoledì grazie alla tappa Camaiore-Tortona che transiterà dopo l’avvio in Versilia nello spezzino. Il gruppo arriverà da Marina di Carrara transitand poi Marinella di Sarzana intorno alle 12.20 quindi la zona del Cafaggio di Ameglia, Romito Magra, Ponte di Arcola, Fornola, Piano di Valeriano, Piano di Madrignano, Padivarma, Borghetto Vara, Carrodano quindi il saluto alla Provincia di Spezia attraverso il Passo del Bracco. La corsa proseguirà da Sestri Levante, Chiavari fino salire verso Tortona. Le strade saranno chiuse almeno un’ora prima del passaggio della carovana quindi sarà necessario studiare percorsi alternativi oppure armarsi di pazienza e attendere, magari ammirando lo spettacolo e l’entusiasmo che comunque la corsa Rosa porta sempre e non soltanto tra gli appassionati di ciclismo.