Gran derby al Vecchio Mercato con il pensiero già ai play off scudetto

Un time out del Sarzana

Sarzana (La Spezia) 27 marzo 2023 - A due turni dalla stagione regolare ma con un pensiero già ai play off scudetto. Martedì sera in pista nel torneo di serie A1 e al “Vecchio Mercato” sarà una sfida di quelle da seguire con grande attenzione quella in programma alle 20.45 tra l’Hockey SarzanaGamma Innovation e il Forte dei Marmi. I rossoneri hanno ottenuto della matematica certezza di entrare nelle prime sei della graduatoria e partecipare ai play off senza passare dai preliminari ma puntano a conservare la miglior posizione. La compagine diretta da Paolo De Rinaldis è reduce dalla sfida casalinga di Champions League persa contro il Trissino. I versiliesi che in classifica inseguono l’Hockey Sarzana Gamma Innovation possono contare su una rosa di primissima qualità dove giocano tra l’altro gli ex Elia Cinquini e Chicco Rossi. Anche tra nelle fila dei sarzanesi Sergio Festa ha vestito la casacca del Forte dei Marmi. Si gioca alle 20.45 alla pista del “Vecchio Mercato”, arbitrano Filippo Fronte di Novara e Matteo Galoppi di Follonica. Diretta sul sito della Federazione con commento tecnico di Riccardo Giorgi.