Gradito ritorno della rassegna musicale “Women Voci di Donne”

Sarzana (La Spezia) 6 maggio 2023 - Parte da Sarzana il festival musicale dedicato alle voci femminile realizzato in collaborazione con i Comuni di Spezia, Sarzana, Lerici, Castelnuovo Magra, Luni, Santo Stefano Magra, Ameglia, Monterosso al Mare, Bolano e con il sostegno di Fondazione Carispezia. Il 12 sarà una data importante per Francesca Michielin che apre alla Fortezza Firmafede di Sarzana il suo lungo tour estivo. Gli altri appuntamenti sono in programma il 18 luglio a Bolano con Ginevra Di Marco, il 22 luglio all’ex ceramica Vaccari di Ponzano Magra si esibiranno Patrizia Laquidara Marco Paolini, 23 lugliio Drusilla Foer sarà in piazza Europa a Spezia, 25 luglio Carmen Sousa in piazza XIII Dicembre a Montemarcello nel Comune di Ameglia, 29 luglio Dulce Pontes in piazza Querciola a Castelnuovo Magra, 12 agosto Frida Bollani al molo dei pescatori di Monterosso, 13 agosto all’anfiteatro romano di Luni si esibiranno Amara e Simone Cristicchi e il 20 agosto Pietra Magoni e Ferruccio Spintetti saranno a Lerici in Pizza San Giorgio. La prevendita dei biglietti è già aperta sulle piattaforme digitali.