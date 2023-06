Gli studenti hanno chiuso l’anno a lezione sulle sponde del Canale Lunense

Sarzana (La Spezia) 19 giugno 2023 - Negli ultimi giorni di scuola i ragazzi sono stati invitati dal Canale Lunense, il consorzio di irrigazione e bonifica di Sarzana. Le visite rientrano nelle celebrazioni del Centenario e tra le tante iniziative l’ente di via Paci ha voluto aprire al mondo della scuola per raccontare i cento anni della sua storia oltre a presentare le funioni che negli ultimi anni si sono allargate anche nell’attenzione sulla difesa idraulica dei territori in accordo con il dipartimento regionale di Protezione Civile. Nei giorni scorsi il direttore Corrado Cozzani e la presidente Francesca Tonelli hanno accolto in visita i ragazzi della scuola primaria la scuola primaria di Castelnuovo Magra, la 2 B di Canale e la 2 B di Palvotrisia lungo le sponde del Canale Lunense, poi le classi quinte della Fermi di Santo Stefano Magra l’asta artificiale e la classe quarta dell’istituto Pavone di Sarzana. Gli studenti accompagnati dagli insegnanti hanno così potuto visitare le opere di irrigazione e bonifica, conoscere le varie problematiche e il costante impegno che il consorzio affronta ogni giorno. E soprattutto imparato da vicino il ruolo del Canale nell’aiuto per l’agricoltura e l'importanza dell'utilizzo consapevole dell'acqua.