Gli studenti diventano attori e registi di un cortometraggio a scuola

I ragazzi-registi

Santo Stefano Magra (La Spezia) 17 marzo 2023 - Un cortometraggio verrà realizzato dagli studenti-registi. Il progetto verrà sviluppato dai ragazzi che frequentano la scuola media “Schiaffini” di Santo Stefano Magra grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la ditta “Il Cinemambulante” di Pregnana Milanese diretta da Maurizio Casula che già da tempo collabora con l’ente per la programmazione di proiezioni all’aperto durante il periodo estivo. Il nuovo piano prevede la creazione di un mini documentario della durata complessiva di circa 6-8 minuti. I ragazzi potranno così improvvisarsi attori e registi sviluppando le proprie idee sul territorio, seguiti da un professionista che insegnerà le varie tecniche di registrazione e audio. Il progetto sperimentale verrà suddiviso in due diverse fasi alternando la formazione in aula con le riprese in esterna. L’iniziativa è stata seguita dall’assessore lla cultura Paolo Ruffini e dalla sindaca Paola Sisti.