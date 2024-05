Gli Evasi tornano in scena al teatro degli Impavidi di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 15 maggio 2024 - La Compagnia degli Evasi presenta venerdì sera alle 21 al teatro degli Impavidi di Sarzana il nuovo lavoro dal titolo “Apericena Pochade”. Il gruppo teatrale castelnovese porta in scena uno spettacolo definito di forte attualità sociale che rappresenta la cinquantatreesima produzione della compagnia che nell’occasione vede il ritorno sul palcoscenico di Alessandro Vanello, direttore artistico e fondatore della compagnia degli Evasi. Il nuovo lavoro è scritto e diretto da William Cidale. Il cast inoltre è composto dagli attori storici della compagnia non professionista che in questa prima fase di stagione ha già fatto il pieno di titoli e riconoscimenti a livello nazionale: Laura Passalacqua, Massimo Luongo, Carolina Sani, Elena Mele, Simone Tonelli, lo stesso William Cidale, Daria Pietrapiana. Debutto assoluto per Federico Marconi e della giovane Emma Rescio. E’ già aperta la prevendita sulla piattaforma Vivaticket.