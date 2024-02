Giorno del Ricordo a Sarzana: deposta una corona alla targa dei martiri delle foibe

Sarzana (La Spezia) 10 febbraio 2024 - Il Comune di Sarzana ha reso omaggio alle vittime delle foibe e alla tragedia dell'esodo giuliano-dalmata nell’ambito delle iniziative dedicate al “Giorno del Ricordo”. E’ stata deposta una corona alla targa posizionata nella sala del consiglio comunale. Inoltre l giunta guidata dalla sindaca Cristina Ponzanelli ha approvato la proposta di intitolazione dell'area parcheggio di via Ronzano a Norma Cossetto la studentessa universitaria istriana spogliata, legata a un tavolo, torturata e violentata per giorni prima di essere uccisa e gettata nella foiba di Villa Surani perché aveva aderito al Movimento Popolare di Liberazione. Si tratta del'atto primo passo dell'iter amministrativo che ora approderà in Prefettura a Spezia. Alla cerimonia hanno partecipato esponenti politici, di differenti schieramenti, e questa unione è stata sottolineata favorevolmente dalla prima cittadina come forte dimostrazione dell’importanza di non dimenticare pagine di storia.