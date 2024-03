Gherardo Ambrosini ha sciolto le riserve: correrà alle prossime amministrative

Sarzana (La Spezia) 6 marzo 2024 - Una scelta che fino a qualche tempo fa nessuno a Castelnuovo Magra avrebbe mai immaginato. Invece anche i forti legami politici si strappano e così le strade tra Gherardo Ambrosini e il centro sinistra si sono improvvisamente divise. Dopo vent’anni trascorsi come consigliere di maggioranza e per due mandati consecutivi assessore ha deciso di candidarsi a sindaco alle amministrative in programma a giugno ma non con l’attuale giunta. Ambrosini infatti dopo aver rassegnato le dimissioni da assessore pur rimanendo come consigliere comunale ha rotto gli indugi annunciando la candidatura alla guida di una lista civica. Avrebbe voluto che le forze di maggioranza, in particolare il Partito Democratico, scegliessero la via delle primarie per scegliere il candidato sindaco ma la sua richiesta è stata respinta e così, comprendendo che la scelta si stava orientando su altre soluzioni, si è aperta la frattura che lo ha portato a una corsa individuale e almeno formalmente senza il sostegno di nessun partito ma soltanto di natura civica.