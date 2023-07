Fugge dopo l’investimento del pedone e poi finge il furto dell’auto

Sarzana (La Spezia) 8 luglio 2023 - Dopo aver investito un pedone piuttosto che prestare soccorso e sincerarsi delle sue condizioni è fuggito nella notte. Salvo poi provare a mettere in piedi una storia che potesse toglierlo dai guai nel caso qualcuno avesse riconosciuto la sua automobile. L’investitore, un quarantenne di Bolano, ha infatti contattato i carabinieri della compagnia di Sarzana denunciando il furto del veicolo per poi presentasi la mattina successiva in caserma per verbalizzarla. Ma intanto la notizia del pirata della strada si era già sparsa e i militari hanno voluto vederci chiaro scoprendo la sceneggiata che costerà molto cara all’uomo. Sempre i carabinieri, questa volta di Santo Stefano Magra, hanno denunciato un cinquantenne che si è lasciato andare a atti osceni al fiume. La ragazza, alla quale erano dirette le sue attenzioni mentre era in acqua, ha immediatamente chiamato il numero di emergenza e i militari lo hanno denunciato in stato di libertà.