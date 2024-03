Forte dei Marmi chiama il settebello ma il Trissino è pronto a rispondere

Sarzana (La Spezia) 3 marzo 2024 - Nei posticipi domenicali del campionato di serie A1 di hockey su pista il duello tra le principali candidate a chiudere al comando la stagione regolare prosegue è a suon di reti. La capolista Forte dei Marmi ha superato in casa il Sandrigo con il punteggio di 7 a 4 ma l’inseguitrice Trissino non è stata certamente a guardare. I campioni d’Italia in carica infatti si sono imposti in casa con il risultato di 7 a 1 su Amatori Wasken Lodi. Il Forte dei Marmi resta dunque al comando della classifica con 59 punti e si prepara alla caldissima trasferta di sabato al “Vecchio Mercato” di Sarzana che sarà un ritorno a casa per il tecnico Alessandro Bertolucci già avversario dei rossoneri alla guida del Trissino. Proprio i veneti invece sono a quota 56 mentre Amatori Lodi resta a 39 punti, distante dal terzo posto occupato in coabitazione da Follonica e Hockey Sarzana Gamma Innovation. Anche se i maremmani hanno il vantaggio di aver vinto la doppia sfida diretta contro i rossoneri.