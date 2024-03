Firmata la convenzione tra il Comune di Sarzana e il Club Alpino

Sarzana (La Spezia) 6 marzo 2014 - Un rapporto solido quello tra il Cai sezione di Sarzana e il territorio. I volontari del Club Alpino Italiano infatti da tempo collaborano con gli enti per consentire la manutenzione della rete sentieristica. Il Comune di Sarzana ha sottoscritto la convenzione con la quale si affidano quasi 42mila metri dei 14 percorsi escursionistici per i prossimi tre anni per la manutenzione, il monitoraggio, il tracciamento, la pulizia e la tabellazione. Su proposta della sindaca Cristina Ponzanelli e dell'assessore al turismo Carlo Rampi, l'amministrazione comunale sarzanese si è affidata all’esperienza della realtà associativa molto attiva nel settore dell'attività all'aria aperta, dell'educazione ambientale, della promozione della conoscenza del territorio e, a seguito di apposite convenzioni anche con altri anti già negli anni passati ha avuto l'incarico di segnare e di gestire i percorsi corrispondenti al tratto di via Francigena insistente sul territorio del Comune di Sarzana.