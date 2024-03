Fabio Plicanti vince il singolare di tennis Tpra a Follo

Sarzana (La Spezia) 11 marzo 2024 - Le racchette spezzine si stanno preparando all’attesa prova del Master Tpra in programma a Genova nel fine settimana del 23 e 24 marzo e i vincitori avranno la strada libera per la partecipazione alla finalissima nazionale della rassegna in programma a maggio a Roma. Fabio Plicanti si è aggiudicato il torneo di singolare disputato all’impianto sportivo di Follo superando in finale Manuel Pasquelli con il punteggio di 6-4. Pasquelli ha vinto comunque la prova disputata all’impianto spezzino di San Benedetto avendo la meglio in finale di Riccardo Pregazzi con il punteggio di 4-0 4-1. Il prossimo appuntamento con il singolare maschile è nel fine settimana, sabato e domenica, al Blue Park di Arcola. Appuntamento a San Benedetto il 6 e 7 aprile invece per il singolare. Da segnalare la vittoria degli spezzini Jacopo Mazzella e Laura Bardelli che si sono aggiudicati il torneo di doppio misto che si è disputato a Pistoia.