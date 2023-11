E’ tempo di riscatto: Hockey Sarzana Gamma Innovation attende Follonica

Sarzana (La Spezia) 24 novembre 2023 - Serve un Hockey Sarzana Gamma Innovation concentrato dal primo istante di gioco fino alla sirena conclusiva. Nessun calo di tensione come quelli che sono costati carissimo nella sconfitta di Lodi sabato scorso e a Valdagno nel turno infrasettimanale. Punti sprecati proprio dopo aver gettato le basi nel migliore dei modi per ottenere le vittorie. Sabato sera dunque di grandi emozioni sulla pista del “Vecchio Mercato” di piazza Terzi che ospita la sfida tra i rossoneri del tecnico Paolo De Rinaldis e il Follonica. Sarzanesi e maremmani appaiati in classifica al terzo posto con sedici punti, ospiti che arrivano dalla sconfitta patita a Forte dei Marmi con il punteggio di 4 a 2 e i rossoneri dal pareggio “beffa” (3-3) subito a Valdagno a 18 secondi dal conclusione. C'è voglia di tornare al successo da parte dei rossoneri anche se l'avversario non sarà certamente uno dei più agevoli. Contro il Follonica servirà dunque il migliore Hockey Sarzana Gamma Innovation, come hanno chiesto alla vigilia del delicatissimo incontro il presidente Maurizio Corona e il tecnico De Rinaldis. Il Follonica diretta da Sergio Silva è indubbiamente una formazione di grande spessore che può recitare un ruolo importante nella corsa scudetto contrastando Forte dei Marmi e Trissino che per il momento sembrano avere una marcia in più. Si gioca al Vecchio Mercato alle 20.45.