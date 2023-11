E’ franato il sentiero che scende sulla scogliera di Punta Bianca

Sarzana (La Speza) 13 novembre 2023 - Un altro danno causato dal maltempo dei giorni scorsi. Sono state le forti piogge a sgretolare il tratto terminale del sentiero e della scogliera di Punta Bianca che il sindaco del Comune di Ameglia ha chiuso con ordinanza. Il provvedimento firmato da Umberto Galazzo si è reso necessario dopo la scoperta, avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica da alcuni camminatori che hanno avvisato la squadra di reperibilità dell’ente. La zona frequentatissima in estate per scendere alla scogliera durante gli altri periodi dell’anno diventa meta di appassionati della camminate sul sentiero che si specchia sul mare. Nei prossimi giorni il Comune affiderà l’incarico a un geologo per verificare la situazione e intervenire rapidamente per evitare nuovi cedimenti. Intanto mercoledì pomeriggio il Comune incontrerà a Montemarcello i residenti per discutere sul progetto di recupero del sentiero di Montemarcello che porta alla spiaggetta di Punta Corvo.