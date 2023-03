Dopo le emozioni di Coppa l'Hockey Sarzana sfida il Montecchio Precalcino

Il tecnico Paolo De Rinaldis

Sarzana (La Spezia) 11 marzo 2023 -Torna in pista l’Hockey Sarzana Gamma Innovation protagonista del turno domenicale del campionato di serie A1. Dopo la bella serata di Champions League contro il Porto i sarzanesi diretti da Paolo De Rinaldis affrontano alle 18 sulla pista del “Vecchio Mercato” di piazza Terzi il Montecchio Precalcino formazione veneta che occupa il penultimo posto in classifica. Una settimana fa i sarzanesi sono stati battuti a sorpresa al Montebello, fanalino di coda del campionato e per questo sarà necessaria la massima concentrazione e soprattutto la vittoria per rimanere in alta classifica e dare continuità alla bella stagione. Si gioca alle 18 arbitrano Giovanni Andrisani e Mauro Giangregorio di Giovinazzo. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation oltre al finale di campionato dovrà ancora disputare due partite nella massima competizione europea andando a far visita agli spagnoli del Noja e poi affrontare il Trissino campione d’Italia e attuale leader del campionato di massima serie dell’hockey su pista.