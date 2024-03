Denunciato dalla polizia il lanciatore notturno ... di bottiglie

Sarzana (La Spezia) 6 marzo 2024 - Per diversi fine settimana era diventato l’incubo dei ragazzi e del gestore di un locale in centro cittadino. Probabilmente infastidito dal vociare dei giovani all’uscita del bar in orario notturno aveva iniziato a bersagliarli prima con lanci di acqua poi passando ai bicchieri e poi alle bottiglie di vetro per fortuna senza mai colpire nessuno ma creando un clima di forte ansia. Ma non è stato facile per gli investigatori capire da quale appartamento dei palazzi che circondano il locale provenissero gli oggetti ma dopo una lunga indagine gli agenti della squadra anticrimine e scientifica del commissariato della Polizia di Stato di Sarzana sono riuscire a venire a capo del mistero individuando il lanciatore che già in passato si era reso protagonista di performance simili. E così è stato denunciato a piede libero e per il titolare del locale e dei giovani frequentatori le serate saranno più tranquille.