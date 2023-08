Dalle cave al mare: dall’unione nasce il concerto “Bianco blu”

Sarzana (La Spezia) 9 agosto 2023 - Due elementi inconfondibili che sembrano toccarsi quanto sono vicini. Dall’unione del marmo di Carrara e il mare nasce il concerto in bianco e blu in programma sera alle 21.30 in piazza XIII Dicembre nel borgo collinare di Montemarcello. Una performance diretta dal maestro Michael Cousteau che si intitola "Concerto in bianco e blu per Montemarcello-Liguria: una terra ispiratrice”. Il direttore d’orchestra francese di fama internazionale è da oltre trent’anni un frequentatore del paese collinare del Comune di Ameglia, e ha così accolto la proposta dell’amministrazione comunale. Venerdì sera dirigerà l’orchestra dell’Associazione Orchestra lirico sinfonica Teatro del Giglio Aps eseguendo le arie più amate del repertorio classico in un viaggio-concerto attraversando le opere di Giacomo Puccini, Niccolò Paganini e anche del compositore russo Ciajkovskij e dell’inglese Edward Elgar. L’evento è a ingresso libero e gratuito senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento posti.