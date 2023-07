Ztl, stop alla sperimentazione estiva: mancano segnaletica e elenco pass

Castelnuovo Magra (Spezia), 11 luglio 2023 – Rimandata a settembre dopo un’estate di studio e soprattutto di completamento dei lavori anche se da lunedì prossimo inizieranno i primi cambiamenti alla circolazione. Insomma l’introduzione della zona a traffico limitato prevista dal Comune di Castelnuovo Magra nel borgo collinare è rimasta, per ora, ferma nell’attesa che vengano sistemate tutte le opere accessorie. Oltre alle due telecamere di sorveglianza, per procedere servono ulteriori ritocchi. Dall’apposita segnaletica stradale ai segni distintivi degli stalli per i residenti al completamento dell’elenco dei pass degli aventi diritto.

Il piano operativo discusso dall’amministrazione comunale con i residenti e la consulta di frazione si è fermato ancor prima di partire. Il comandante della polizia locale, Marina Ricci, consultati gli uffici, ha previsto il via alla Ztl dal 1 settembre. E comunque il primo mese servirà come banco di prova per monitorare i benefici e le criticità della svolta. L’ordinanza comunque ha confermato il piano di intervento tra piazza Querciola, piazza Garibaldi e le vie Cesare Battisti, Dante, Gramsci, Roma e Sottoportici. I due varchi sono già stati posizionati, anche se non sono ancora accesi, al termine della circonvallazione esterna al paese e di fronte al ristorante Armanda.

Sembrava tutto pronto per dare inizio alla sperimentazione ma non sono ancora stati completati gli stalli riservati ai residenti, che dovranno obbligatoriamente ritirare il contrassegno all’ufficio polizia municipale, in piazza Querciola. Nel "cuore" storico del borgo gli spazi verranno delimitati da borchie in ottone, strisce gialle in via Dante mentre al Borghetto verranno contrassegnati sia dalle borchie che dalla vernice. La ztl sarà attiva dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 17.30 alle 9,30 tutti i giorni feriali e festivi, con carico e scarico consentito nelle fasce di disattivazione. Da lunedì 17 luglio saranno invece istituiti stalli di sosta riservati a cicli e motocicli con apposita segnaletica in via Tra le Mura, piazza Querciola e via Dante oltre ad un ulteriore stallo per persone disabili. Saranno introdotte aree riservate esclusivamente ai pedoni nelle vie Dante e dei Bianchi dall’incrocio con via Vittorio Veneto all’altezza del civico 28. Cambierà anche il senso di marcia con l’istituzione del doppio senso di circolazione in via Gramsci, dall’incrocio con via Provinciale all’incrocio con via dei Bianchi con aggiunta del limite di velocità ai 20 chilometri orari in tutte le strade del centro storico.