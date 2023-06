Zona industriale delle Pianazze L’asso nella manica del Puc "Si può cambiare destinazione"

Nel piano urbanistico comunale di Arcola è prevista la facoltà di cambiare la destinazione urbanistica nella zona industriale alle Pianazze. E aper questo il Comune chiede l’apertura di un tavolo tecnico con tutti gli enti competenti e con la prefettura. Si tratta di una sorta di asso nella manica, la carta che potrebbe essere giocata per risolvere una volta per tutte la difficile convivenza tra i residenti del quartiere e l’impianto per il trattamento dei rifiuti, regolarmente autorizzato ma nondimeno troppo vicino alle case. L’incontro, chiesto dalla sindaca Monica Paganini e dall’assessore all’ambiente Salvator Romeo, potrà essere utile per valutare "una possibile delocalizzazione dell’impianto in tempi certi ma anche la revisione della zonizzazione acustica dell’area interessata".

I residenti, intanto, stanchi dei continui disagi e riuniti nel gruppo ‘Pianazze nel cuore’, hanno organizzato per martedì prossimo, 29 giugno, alle 18 una passeggiata ecologica contro rumori, polveri e anche per dire no a qualsiasi possibile ampliamento dell’attuale area di stoccaggio. Nel mirino c’è, appunto, l’impianto di rifiuti gestito dalla Specchia Service srl. Lavorazioni che – dicono i residenti – causano forti disagi e incidono negativamente sulla qualità della vita. Temi richiamati nella lettera anche dalla sindaca Paganini e dall’assessore Rome: "Riteniamo che le criticità prodotte dall’impianto siano frutto di carenze sia sotto il profilo di adeguati monitoraggi (rumore e odori) ma soprattutto sotto il profilo delle tipologie autorizzative rilasciate ad oggi e relative prescrizioni". Le problematiche poste dall’amministrazione sono la questione della rumorosità, in quanto l’impianto funziona anche nelle ore notturne creando gravi disagi ai residenti per le pesanti emissioni Il primo immediato obiettivo è quello di costituire, con tutti gli enti competenti di autorizzazione e di controllo nonché della Prefettura, un tavolo tecnico e amministrativo che avvii una completa revisione dei vigenti strumenti valutativi e autorizzativi superandone le criticità.

Cristina Guala