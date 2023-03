XXI Luglio, ecco come sarà Si parte con il primo lotto L’appalto entro il 30 giugno

"La XXI luglio sarà il cuore pulsante della città, come finalmente merita di essere. Cominceremo subito con il primo lotto che prevede il consolidamento strutturale della zona a U, il rifacimento delle facciate esterne e delle finestrature, il ripristino della copertura piana e ovviamente la messa in sicurezza dell’edificio dal punto di vista statico". Così il primo cittadino Cristina Ponzanelli ha dettagliato gli interventi del primo lotto – finanziato con i 5 milioni del Pnrr – i cui lavori dovrebbero prendere il via a settembre. Trattandosi di un finanziamento ministeriale i tempi sono serrati: si dovrà aggiudicare i lavori entro il prossimo 30 giugno, con termine dell’intervento previsto entro il 31 marzo 2026. L’amministrazione Ponzanelli però guarda già al futuro ed è già al lavoro per intercettare al più presto anche i 4,3 milioni necessari per la realizzazione del secondo lotto e i 2,8 milioni per il terzo. A fornire qualche dettaglio in più la responsabile unica del progetto. "Ciascuna delle tre diverse funzioni dell’edificio è stata progettata come indipendente dalle altre, con accesso e vie di fuga separate, per consentire la lottizzazione dell’intervento e il reperimento dei finanziamenti – ha spiegato l’ingegnere Elisabetta Grassi –. Abbiamo pensato a un sistema di recupero delle acque piovane per alimentare i wc e irrigare le aree verdi, mentre dal punto di vista energetico, installeremo sulla copertura piana dell’edificio una guaina fotovoltaica". I nuovi volumi – scale antincendio e ascensori – per via dei vincoli dell’edificio saranno ricoperti da una lamiera stirata, materiale duttile e dalla facile manutenzione che di notte genererà 4 corpi luminosi.

Elena Sacchelli