Volontari in azione Parte la pulizia spiagge

La stagione balneare è ormai alle porte ed è arrivato il momento di mettere in ordine le spiagge. Oltre al lavoro dei gestori degli stabilimenti balneari che stanno affrettando i tempi per garantire l’affluenza per la Pasqua anche i volontari si stanno mettendo in moto per ripulire il litorale dai ricordi delle mareggiate. Domani, domenica, dalle 10 alle 12 la scuola di sport acquatici Kau Kau Club sarà presente sulla spiaggia libera di Fiumaretta di Ameglia e del Bagno Arcobaleno per una giornata di pulizia della spiaggia e di sensibilizzazione sui temi legati all’ambiente. La giornata è organizzata in collaborazione con la cooperativa Terre del Magra e con il patrocinio del Comune di Ameglia. L’evento porta avanti l’ormai pluriennale impegno del Kau Kau Club nei confronti della salvaguardia del litorale e la volontà di coinvolgere le associazioni territoriali e la comunità della zona per un lavoro di cura condiviso. La pulizia avrà inizio alle 10 e si protrarrà fino alle ore 12 e per partecipare occorre presentarsi all’ingresso dello stabilimento Bagno Arcobaleno. Si raccomanda a tutti coloro che vogliono partecipare un abbigliamento comodo e di portare i guanti da lavoro: tutto il resto sarà fornito dall’organizzazione mentre il materiale raccolto dopo essere stato differenziato verrà smaltito grazie alla collaborazione con il personale di Acam Iren. Per ulterior informazioni è possibile chiamare la segreteria della scuola di sport acquatici Kau Kau Club al numero 333-2708071.