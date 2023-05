Volontari della Pa all’opera nelle zone alluvionate dell’Emilia

Tre volontari della pubblica assistenza di Vezzano a Imola, zona duramente colpita dal maltempo. I volontari, col modulo soccorso idrogeologico,opereranno nelle zone alluvionate assieme alla colonna mobile di protezione civile della Regione Liguria, su richiesta della sala operativa regionale di Anpas Liguria. "Un immenso grazie e ai nostri volontari, che non hanno esitato a lasciare a casa famiglie e affetti per essere pronti in poco tempo a raggiungere chi ha bisogno di noi", l’encomio dell’associazione vezzanese.