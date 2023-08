Volantini sulle colonne di marmo a Sarzana: Una "offesa" a Palazzo Roderio

Palazzo Roderio non è soltanto un edificio storico della città, ma è anche la sede di palazzo civico. Un "dettaglio" che dovrebbe ulteriormente rafforzare il senso di rispetto e appunto, civico, di chi lo utilizza. Purtroppo sempre più spesso le colonne in marmo, il portone di ingresso e la facciata vengono utilizzate per promuovere iniziative culturali, mostre e rassegne che si svolgono all’interno delle sale interne e nell’atrio. Chi usufruisce degli spazi, ma anche chi li concede, dovrebbe dunque prestare attenzione al decoro e evitare quindi di trasformare l’accesso al palazzo dei sarzanesi in un gazebo. Talvolta anche i dettagli fanno la differenza nell’immagine della città. E proprio per questo un occhio di riguardo andrebbe rivolto anche alla cura delle strade, come nel caso della Variante Cisa. Soprattutto i marciapiedi che sono letteralmente invasi da sterpaglie e rovi che ne impediscono l’utilizzo ai pedoni costretti così a pericolose acrobazie rischiando l’incolumità.