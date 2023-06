Vita e opera di Giuliana Racchi Volle condividere la sua arte per abbellire il nostro territorio

Silenziosamente, ha ’condiviso’ la sua vena artistica con il territorio, con generosa gratuità, abbellendo edifici, piazze e chiese con i frutti della sua ispirazione. Così il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri, ha ricordato la scultrice spezzina Giuliana Racchi, che ebbe proprio in Luni la sua città ’di adozione’, nell’ambito dell’iniziativa organizzata venerdì scorso nel salone vescovile di Sarzana dal Museo Diocesano per presentare il volume ‘Giuliana Racchi 1922 - 2017’. Un libro dedicato alla vita e all’opera dellla protagonista di una lunga e fruttuosa stagione artistica intrapresa negli anni 40’ e alimentata fino agli ultimi anni della sua lunga esistenza. Il sindaco Silvestri fu scolaro della Racchi, docente di educazione artistica alla scuola media Ceccardo Roccatagliata Ceccardi di Luni, dove insegnò a lungo infondendo negli allievi quanto meno amore e sensibilità per l’arte, anche dove – come ha spiritosamente ammesso Silvestri – era arduo cavar fuori degli artisti.

La curatrice del volume e direttrice del Museo Diocesano, Barbara Sisti, ha ripercorso le tappe di un’esistenza lunga e vissuta intensamente, dagli studi accademici a Brera e a Carrara ai primi allori giovanili in un contesto interamente maschile, alla rischiosa esperienza di staffetta partigiana per giungere poi alle realizzazioni postbelliche care ai sarzanesi (la Madonna che sovrasta Porta Romana) e agli ortonovesi (gli apparati della chiesa del Preziosissimo Sangue e il monumento al Partigiano).

La storica dell’arte Luisa Passeggia ha illustrato i tratti stilistici della scultura di Giuliana Racchi raffrontandoli con quelli dei suoi illustri maestri – Francesco Messina a Brera e Arturo Dazzi all’Accademia di Carrara – e cogliendone l’evoluzione da stilemi classici a forme espressive nuove ed originali. Antonella Iannucci – figlia dell’artista – ne ha infine ricordato con toni colloquiali il forte carattere, la determinazione a non ‘mollare’ e lo spirito avventuroso durante la guerra e la pionieristica e autonoma disinvoltura di donna emancipata nel mondo tutto al maschile delle accademie, delle fonderie e dei commercianti di marmi.

Dopo la presentazione del volume il numeroso pubblico si è trasferito presso il Museo Diocesano dove si potranno ammirare fino al prossimo 18 giugno alcune significative sculture di piccolo formato che recano l’impronta di Giuliana Racchi.