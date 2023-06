Visite guidate tematiche all'Anfiteatro di Luni, inizia la "Vacanza Romana"!

Le vacanze romane... a Luni. Riprendono all’anfiteatro gli appuntamenti con le visite guidate tematiche nel sito archeologico con un aperitivo in compagnia come appuntamento conclusivo della bella giornaa. L’iniziativa è curata dalla cooperativa Artemisia che gestisce l’anfiteatro grazie alla collaborazione instaurata per il terzo anno con il Comune di Luni e il Museo Archeologico. Si inizia domenica 2 luglio alle 18 con la prima uscita che avrà come titolo proprio "vacanze romane" e andrà alla scoperta delle usanze tipiche risalenti ai tempi dei romani. Gli altri due appuntamenti saranno domenica 30 luglio alle 18 e sabato 12 agosto sempre alle 18. Gli incontri del 2 luglio e del 12 agosto termineranno con un aperitivo al birrificio "Lupus in luna", mentre il 30 luglio l’aperitivo sarà alla "Baracchetta". Per informazioni e prenotazioni: 333-6118748 ( dal mercoledì alla domenica dalle10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30).