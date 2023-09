Visite guidate al Museo Diocesano di Sarzana: Scopri le Bellezze del Centro Storico!

Per tutto l’autunno continuano le visite guidate gratuite alla scoperta del centro storico e del Teatro degli Impavidi. Con l’autunno alle porte, sono in arrivo gli ultimi appuntamenti per visitare Sarzana e le sue bellezze storico-artistiche del centro. Dopo il successo dei mesi scorsi (che ha visto più di 250 visitatori in 15 date) ultime occasioni di visitare gratuitamente il centro e il Teatro degli Impavidi con le Guide Turistiche di ’Sigeric – Servizi per il turismo’, in collaborazione con l’Associazione ’Gli Scarti’ che gestisce il Teatro sarzanese. Sarà possibile seguire uno speciale itinerario tra i capolavori artistici delle chiese principali, gli scorci suggestivi, gli spazi segreti del Teatro degli Impavidi. Restano solo due date in cui, al posto che il Teatro degli Impavidi, si potranno visitare straordinariamente il Museo Diocesano e la Chiesa di San Francesco Sigeric in tal senso ringrazia per la disponibilità l’Associazione Gli Scarti, il Museo Diocesano e le Parrocchie di San Francesco e di Santa Maria. Tutte le visite sono gratuite grazie al patrocinio del Comune di Sarzana e al contributo del progetto ’Sarzana città d’Arte’ finanziato dal Ministero dell’Interno. Le date di visita sono consultabili sul sito www.sigeric.it. I tour saranno gratuiti e a numero chiuso, per un massimo di 25 persone a data. Prenotazione obbligatoria ai contatti: [email protected] +39 331 8866241 - +39 366 3712808 (anche WhatsApp).