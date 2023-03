Visite gratuite di prevenzione dei tumori alla cute con l’associazione Ant

Giornata dedicata alla prevenzione oggi negli ambulatori messi a disposizione dalla PA Croce Bianca di Santo Stefano. L’iniziativa, organizzata da Fondazione Ant con il contributo del Comune della società di valorizzazione aree retroportuali Svar, consentirà di effettuare 24 visite gratuite per la prevenzione dei tumori alla cute eseguite dai medici che collaborano con l’associazione. Le visite si svolgeranno a partire dalle 9 fino alle 13 e dalle 14 alle 18. L’obiettivo della presidente della Fondazione Ant, Maria Grazia Menconi, è riuscire a trovare la collaborazione di studi per organizzare giornate di visite di prevenzione oncologica anche per tiroide e mammella da estendere anche sul territorio della provincia spezzina.