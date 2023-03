Visita istituzionale nei lager per ricordare l’orrore nazifascista

Studenti degli istituti superiori Parentucelli Arzelà di Sarzana ed Einaudi Chiodo della Spezia stanno partecipando al viaggio in Polonia di una delegazione ligure composta dai 38 alunni vincitori della XIV e XV edizione del concorso “27 Gennaio – Giorno della memoria” organizzato dal consiglio regionale. I ragazzi hanno visitato il lager di Auschwitz-Birkenau, uno dei più grandi campi di sterminio nazisti, che era stato costruito a pochi chilometri da Cracovia. Il viaggio annuale era stato sospeso nel 2021 e nel 2022 a causa dell’emergenza da Covid 19. La visita è iniziata dal lager di Auschwitz e proseguito nel vicino campo di Birkenau. Gli studenti spezzini vincitori del concorso e partecipanti al viaggio sono, per il Parentucelli Arzelà: Boldrini Asia, Cuomo Elena, D’Attardi Valentina, D’Attardi Veronica e Lazzini Valentina; per l’Einaudi Chiodo: Alvarez Isabel, Ez Zaouia Fattima, Fasulo Lucia Isabella, Freschi Francesco, Gabelloni Roberto, Mancardi Tommaso, Orlandini Anna Clara, Povesi Emanuele, Ranucci Michael, Sanna Nicola, Sawit Michael Joe Angelo, Toni Davide.

Sono accompagnati dai consiglieri regionali Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Mabel Riolfo e Veronica Russo, dal rabbino capo della comunità ebraica di Genova Giuseppe Momigliano e dai rappresentanti dell’Aned Filippo Biolè, Simone Regoli e Dario Ciorra.