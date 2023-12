Visita guidata gratuita alla pieve di Sant’Andrea

Riaperta nel giorno della vigilia della festa del santo patrono della città, dopo quattro anni di chiusura forzata prima per il rifacimento del tetto e poi per procedere alla soluzione di un piccolo distacco di intonaco dal soffitto interno, la Pieve di Sant’Andrea potrà essere visitata oggi e nei prossimi quattro sabati grazie all’impegno del Museo diocesano e della Fondazione In.Ca.Sa. che ha anche finanziato l’intervento risolutivo che ha consentito di restituire l’antico edificio alla città. L’appuntamento è sempre alle ore 15.30 di oggi e dei giorni 9, 16, 23, 30 dicembre di fronte alla chiesa, per riscoprirne il fascino quasi millenario, le atmosfere care ai sarzanesi, i particolari curiosi noti e meno noti con la guida di operatori esperti messi a disposizione dal Museo diocesano. La partecipazione è gratuita e la visita guidate dura 45 minuti.