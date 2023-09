Visita eccezionale al museo diocesano

Per tutto l’autunno continuano le visite guidate gratuite “Sarzana segreta” alla scoperta del centro storico e del Teatro degli Impavidi grazie alle guide turistiche di Sigeric, cooperativa di servizi turistici, in collaborazione con l’associazione “Gli Scarti” che gestisce il teatro. Uno speciale itinerario tra i capolavori artistici delle chiese, gli scorci suggestivi, gli spazi segreti degli Impavidi. Ma restano solo due date in cui, al posto del Teatro, si potranno visitare il museo diocesano e la chiesa di San Francesco: la prioma è sabato alle 16. Tutte le visite sono gratuite grazie al contributo del Ministero dell’Interno e per un massimo di 25 persone in ciascuna data. Prenotazione obbligatoria [email protected], 331 8866241 e 366 3712808 (anche WhatsApp). Tutte le date di visita sono consultabili sul sito www.sigeric.it.