Donna maltrattata davanti ai bambini, il marito arrestato dai carabinieri. In casa aveva anche una spada

Arcola, 26 settembre 2025 – Ha preso coraggio e ha chiamato i carabinieri denunciando il marito violento che non si è mai fermato neppure alla presenza dei loro tre bambini minorenni. L’uomo è stato arrestato l’altro pomeriggio su disposizione del gip del Tribunale della Spezia mentre la moglie e i ragazzini sono stati trasferiti in una località protetta. I servizi sociali del Comune di Arcola e l’associazione Vittoria “Mai più sola“ si sono immediatamente attivati per trovare una sistemazione alla famiglia e allontanarla dall’abitazione e soprattutto dall’uomo violento.

I carabinieri della stazione di Arcola sono intervenuti l’altra sera in una palazzina del comprensorio arcolano chiamati da una donna. Il marito, un 58 enne straniero, stava tenendo un comportamento particolarmente aggressivo che neppure alla vista dei militari ha ridimensionato. Anzi ha spintonato i carabinieri non appena si sono presentati alla porta. Dopo averlo riportato alla calma i carabinieri hanno comunque chiesto l’intervento dei sanitari che lo hanno trasferito all’ospedale Sant’Andrea.

Ai militari la donna ha anche mostrato una spada che il marito deteneva in casa. E’ immediatamente scattato il protocollo di protezione e gli uffici dei servizi sociali dell’ente arcolano si sono messi in contatto con l’associazione che si occupa della tutela delle donne e figli vittime della violenza per trovare un posto sicuro. Dopo il ricovero in ospedale l’uomo è stato arrestato ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si tratta di un personaggio già noto e conosciuto soprattutto per episodi di disturbo alla quiete pubblica.