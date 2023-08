Villa Ollandini dimenticata Dai fasti all’abbandono "Fermiamo il degrado"

Ci sono storie in città che magicamente spariscono. Possono definirsi le grandi incompiute, dimenticate oppure situazioni troppo complicate per arrivare a una soluzione. Tra queste c’è Villa Olandini, il grande parco cittadino che da anni è diventata la terra di conquista di senza tetto, spacciatori, teatro di scorribande e danneggiamenti. Ci sono tantissimi residenti che non sanno neppure cosa sia nascosto dietro quelle cancellate e cosa abbia rappresentato per la città. A richiedere un confronto con l’amministrazione comunale su quale futuro potrà avere il complesso è stata l’associazione "Sarzana si può" sollecitando una assemblea per spiegare quali potrebbero essere gli scenari dei 71 mila 215 metri quadrati di superficie di cui oltre 19 mila di giardino e oltre 52 mila di parco completamente abbandonati dal 2005 dopo essere stata anche sede della ex XX Usl (oggi Asl5). Nel 2014 il protocollo d’intesa firmato tra il Comune di Sarzana – allora la giunta di centrosinistra era guidata dal sindaco Alessio Cavarra – e la società Fintecna Immobiliare poi assorbita dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, sembrava poter avviare un piano di ristrutturazione e un progetto di riutilizzo di un’area che per anni ha rappresentato il salotto della città, meta di passeggiate e set fotografici. Invece è calato il buio e il degrado assoluto che le cancellate chiuse a doppia mandata non riescono a frenare. L’associazione "Sarzana si può" ha riaperto il libro di storia cittadina aggiungendo a margine anche un appello e un tocco di polemica. "Oggi più che mai – spiegano i rappresentanti dell’associazione – si sente la necessità di avere spazi verdi e l’enorme area alle porte della città rappresenta un bene prezioso. Sarzana è davvero una città ricca di prospettive per un futuro green ed ecosostenibile. Basterebbe intervenire non solo con la creazione di un parco pubblico all’interno del complesso di Villa Ollandini ma anche ripensando il verde cittadino, ampliando e rinnovando le aree parco attualmente esistenti, piantando nuovi alberi e creando aiuole fiorite in più punti della città".

L’associazione quindi ha sollecitato l’amministrazione a convocare un confronto con la cittadinanza proprio per illustrare la situazione del percorso di riqualificazione del complesso evidenziando, eventualmente, gli ostacoli che stanno fermando il percorso progettuale di quella che è stata davvero una delle bellezze cittadine, per anni pubblica, aperta alle famiglie e senza biglietti di accesso e prenotazioni.

